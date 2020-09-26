Intel запускает новые процессоры Core 11-го поколения для IoT

Intel анонсировала четыре новых линейки процессоров для Интернета вещей (IoT) на своем саммите Intel Industrial Summit 2020.

Эти процессоры созданы, чтобы воплотить в жизнь больше сценариев Интернета вещей, используя их огромную мощность и производительность. Intel заявила, что процессоры Core 11-го поколения для IoT созданы для удовлетворения потребностей высокопроизводительных периферийных устройств, которым требуются высокоскоростная обработка, компьютерное зрение и детерминированные вычисления с малой задержкой.

По сравнению с процессорами IoT предыдущего поколения, процессоры 11-го поколения предлагают прирост производительности до 23% в однопоточности и увеличение производительности многопоточности на 19%. IoT-версия встроенных процессоров Intel 11-го поколения действительно является продолжением потребительских процессоров Tiger Lake, о которых было объявлено ранее.

Новая серия Intel Atom x6000E , Intel Pentium и Intel Celeron серий N и J - это новейшие универсальные процессоры платформы Интернета вещей Intel , специально созданные для компактных периферийных устройств с низким энергопотреблением менее 12 Вт TDP. Они не так высокопроизводительны, как процессоры Core 11-го поколения для IoT, но они все же приносят другие улучшения, известные своей однокристальной конструкцией.
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