Двухканальное реле BOX ERC2202-Z и кинетический выключатель BOX EE0254 обзор

Выполнено в компактном корпусе из белого пластика. Размеры и форма позволят провести монтаж в коробку выключателя или спрятать в декоративном кожухе люстры.
На лицевой стороне два светодиодных индикатора, отображающих статус питания по двум каналам в отдельности. Механическая кнопка, используемая для соединения к центру Zigbee и сопряжению с кинетическим выключателем. Встроенная мягкая антенна для улучшения качества приема, как заверяет производитель, дальность до 25 метров в помещении и до 80 метров на улице.
Шесть разъемов с винтовым прижимом, промакрированы. N – нейтральная линия, L – входящая фаза, L1 и L2 – две выходящие фазы, S1 и S2 для подключения механического выключателя.
Монтаж очень прост, но важно соблюсти полярность. Выдерживает светодиодную нагрузку до 500 Вт и до 5А на 1 канал. Отметим наличие встроенного приемника с радиочастотой 433 МГц, который и будет использоваться для соединения с кнопкой или датчиком.
Важным отличием от привычного формата тут является отсутствие батарейки. Срабатывание происходит за счет кинетической энергии при нажатии на кнопку. Не будет проблем с севшими батарейками, связь идет напрямую с реле, минуя центр управления. Реагирует на нажатия моментально.
У кнопки привлекательное внешнее исполнение. Подойдет под разный интерьер. Подложка из стали, ее можно зафиксировать на стену или на коробке розетки/выключателя. И здесь есть возможность заметно сэкономить на проведении монтажа, до выключателя не требуется тянуть кабель, можно добавить проходным или дополнительным выключателем не повреждая уже имеющийся ремонт.
Поставляется также в коробке из неокрашенного картона с минималистичным оформлением.
После добавления реле можно присвоить имя, задать имена для двух каналов в отдельности и выбрать комнату. С окна управления включать и выключать питание на двух каналах в отдельности.
Задать расписание по включению и выключению по дням недели и времени. Например, включить свет во время отсутствия в командировке для имитации нахождения дома или отключить его при выходе из дома, на случай если будет забыто.
Работу можно связать с датчиком движения или открытия. Включить и выключить свет при открытии двери в туалет или шкаф. Дать питание на другие устройства, например, обеспечить питание шарового привода на кране.
Добавление в приложение SmartLife дает возможность интегрировать реле в экосистемы Google Home и Умный дом Яндекс с голосовыми помощниками. Включать и выключать свет голосом.