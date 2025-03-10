Двухканальное реле BOX ERC2202-Z и кинетический выключатель BOX EE0254 обзор

BOX ERC2202-Z

Не так давно наше внимание привлекла компания BOX, представившая на российском рынке, сразу линейку элементов умного дома, включающую звонки, розетки, реле, выключатели, датчики. Представлены версии, поддерживающие Wi-Fi и Zigbee. Сегодня рассмотрим двухканальное Zigbee реле BOX ERC2202-Z и двухклавишный кинетический выключатель BOX EE025.Реле поставляется в коробке из эко-картона с минималистичным оформлением. В комплекте покупатель получает инструкцию и набор гильз для кабеля.

Выполнено в компактном корпусе из белого пластика. Размеры и форма позволят провести монтаж в коробку выключателя или спрятать в декоративном кожухе люстры.

На лицевой стороне два светодиодных индикатора, отображающих статус питания по двум каналам в отдельности. Механическая кнопка, используемая для соединения к центру Zigbee и сопряжению с кинетическим выключателем. Встроенная мягкая антенна для улучшения качества приема, как заверяет производитель, дальность до 25 метров в помещении и до 80 метров на улице.

Шесть разъемов с винтовым прижимом, промакрированы. N – нейтральная линия, L – входящая фаза, L1 и L2 – две выходящие фазы, S1 и S2 для подключения механического выключателя.

Монтаж очень прост, но важно соблюсти полярность. Выдерживает светодиодную нагрузку до 500 Вт и до 5А на 1 канал. Отметим наличие встроенного приемника с радиочастотой 433 МГц, который и будет использоваться для соединения с кнопкой или датчиком.

BOX EE0254

У производителя есть линейка кинетических выключателей. Как пример, двухклавишный BOX EE0254. Связать правую и левую кнопку можно как с двумя каналами одного реле, так и двумя отдельными.

Важным отличием от привычного формата тут является отсутствие батарейки. Срабатывание происходит за счет кинетической энергии при нажатии на кнопку. Не будет проблем с севшими батарейками, связь идет напрямую с реле, минуя центр управления. Реагирует на нажатия моментально.

У кнопки привлекательное внешнее исполнение. Подойдет под разный интерьер. Подложка из стали, ее можно зафиксировать на стену или на коробке розетки/выключателя. И здесь есть возможность заметно сэкономить на проведении монтажа, до выключателя не требуется тянуть кабель, можно добавить проходным или дополнительным выключателем не повреждая уже имеющийся ремонт.

Софт

Поставляется также в коробке из неокрашенного картона с минималистичным оформлением.Устройства производителя совместимы с экосистемой Tuya. Для управления можно использовать отдельное приложение Kinetic Switch или использовать общее SmartLife. Мы рассмотрим второй вариант, он удобнее если уже развернута система умного дома или планируется микс из разных производителей. Zigbee устройства требуют наличие центра управления, к которому будет проводится соединение. Что выбрать Wi-Fi или Zigbee? Если это 2-4 устройства, то можно Wi-Fi, если требуется стабильность соединения и независимость от соединения к провайдеру, оптимально Zigbee, этот тип создает сетку между элементами, которая расширяет покрытие и резервирует каналы соединения.

После добавления реле можно присвоить имя, задать имена для двух каналов в отдельности и выбрать комнату. С окна управления включать и выключать питание на двух каналах в отдельности.

Задать расписание по включению и выключению по дням недели и времени. Например, включить свет во время отсутствия в командировке для имитации нахождения дома или отключить его при выходе из дома, на случай если будет забыто.

Работу можно связать с датчиком движения или открытия. Включить и выключить свет при открытии двери в туалет или шкаф. Дать питание на другие устройства, например, обеспечить питание шарового привода на кране.

Итоги

Добавление в приложение SmartLife дает возможность интегрировать реле в экосистемы Google Home и Умный дом Яндекс с голосовыми помощниками. Включать и выключать свет голосом.BOX ERC2202-Z на фоне конкурентов выделяет хорошее качество исполнения, умеренная стоимость, встроенный 433 МГц для связи с кинетическими выключателями BOX EE0254, не требующими установки батарейки и работающие даже с отключенным интернетом.