Представлена умная стиральная машина Hisense WF5I8043BWF

Hisense представили новую стиральную машину из серии Infinite Series 5I. Новая модель Hisense WF5I8043BWF разработана с учетом необходимости комфортно размещать прибор дома. С одной стороны, она компактная – глубина составляет всего 47 см, с другой, вместительная – рассчитана на загрузку до 8 кг белья. Плоская панель управления из гальванизированного стекла и элегантная стеклянная дверца в сочетании с подсветкой барабана позволяют легко интегрировать модель в любое помещение. Диаметр люка и загрузочного окна увеличен. При производстве люка использовано закаленное стекло, в том числе для внешней декоративной облицовки. Hisense WF5I8043BWF имеет «умный» дисплей iPlay. Яркий и четкий 3,55-дюймовый TFT-дисплей отображает информацию о программах и функциях, настройки можно выбирать с помощью поворотного регулятора или сенсорных кнопок. Отжим – до 1400 оборотов в минуту.

Управление по Wi-Fi осуществляется благодаря функции Smart Assist и приложению ConnectLife. Достаточно выбрать тип ткани, цвет, степень загрязнения и один из девяти видов пятен, и стиральная машина точно выполнит поставленную задачу. Чтобы удалять пятна, Hisense WF5I8043BWF автоматически подбирает температуру, скорость вращения барабана и продолжительность цикла. Стиральная машина Hisense WF5I8043BWF может синхронизироваться с сушильной машиной Hisense. Функция Smart Link сообщает о программе стирки сушильной машине, которая автоматически подбирает программу сушки.