Кинетический дверной звонок. Обзор BOX QME

Не так давно проводили тестирование умного реле и беспроводной кинетической кнопки от нового российского бренда. Сегодня продолжая изучение посмотрим BOX QME, который предлагает те же преимущества в виде отсутствия необходимости заряжать аккумулятор или менять батарейку. Из преимуществ отмечается возможность разместить кнопку на расстоянии до 100 метров на улице и до 25 метров в помещении, защита IP67 и возможность соединить с одним звонком до 10 кнопок.

Комплектация

Поставляется в коробке из экокартона. На боковой стороне наклейка с техническими характеристиками и серийным номером. Комплект включает звонок, кнопку и пластину 3M-скотча.

Внешний вид и особенности

Основной блок ставится дома. Подключается в розетку. Сама форма у блока компактная, заметно за пределы розетки не выступает.

Внешняя сторона со стеклянным покрытием и скрывается зона с подсветкой, активируемой во время входящего звонка. В верхней части логотип бренда и снизу изображение колокольчика.

На внутренней стороне помимо евровилки находится решетка динамика. Громкость выводимого звука регулируется.

Кнопки управления на верхнем торце. С помощью них переключается активная мелодия для входящего звонка, а также регулируется громкость.

Внешняя кнопка у BOX QME выполнена в той же стилистике, что и основной блок. Но ее не нужно подключать к постоянной подаче питания. Он же не разборен, внутри нет батарейки и никогда не разрядится.

Кнопка кинетическая момент срабатывания и передачи сигнала на основной блок проходит при нажатии за счет кинетической энергии - индукции. Вечен и установить можно как в подъезде, так и на улице. Не боится снега и дождя, уровень защиты соответствует классу требований IP67.

Итоги

Для крепления используется пластина 3M-скотча. Не помешало бы отверстие под дюбель, но к сожалению конструктивно такая возможность не предусмотрена.Кнопка изначально была привязана к звонку. Пользователю достаточно выбрать место установки ее, а внутренний блок подключить к розетке. Дополнительная настройка не требуется.Сигнал передает без задержек, проблем со срабатыванием не было. соединение проходит на частоте 433 МГц. Можно к одному звонку подключить до 10 таких кнопок, как пример в офисе.BOX QME – надежный замок, не требующий внимания к уровню заряду беспроводной кнопки. Выбор мелодий, простой монтаж, регулируемая громкость, аккуратное внешнее исполнение, защита от воды. Не устроить может отсутствие возможности провести монтаж на дюбель.