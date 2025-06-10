Яндекс выпустил умную IP-камеру для домашнего видеонаблюдения

Яндекс выпустил в продажу умную IP-камеру, предназначенную для домашнего видеонаблюдения, чтобы присматривать за домом или дачей. Камера транслирует видео и звук в реальном времени и сохраняет записи на SD-карту. Если камера обнаруживает движение или человека, она отправляет push-уведомление. Камеру можно приобрести в фирменном магазине «Алиса» и в крупных сетях электроники по рекомендованной цене 4990 рублей.

Камера легко интегрируется в экосистему умного дома через приложение «Дом с Алисой» и Wi-Fi. Трансляцию можно смотреть на телефоне, ТВ Станции или Станции Дуо Макс, сказав: «Алиса, покажи видео с камеры». Камера может работать по сценарию умного дома, например, автоматически включаться, когда пользователь говорит: «Алиса, мы уехали».

Камера снимает в разрешении до 2K QHD с углом обзора 103 градуса и поворотным механизмом на 350 градусов. В ночном режиме камера обеспечивает качественную съемку даже при плохом освещении. Видео можно хранить на SD-карте или в облаке по подписке. Доступны два тарифных плана: «Стандартный» (299 рублей в месяц) и «Экстра» (699 рублей в месяц), которые предлагают различные функции, такие как хранение в облаке и обнаружение движения.

Для обеспечения конфиденциальности камеру можно отключить с помощью голосовых команд, кнопки на корпусе или в приложении. В режиме приватности камера отключает микрофон и отворачивает объектив.

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