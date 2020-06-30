KIOXIA представила SSD накопители NVMe в форм-факторе ES.3

KIOXIA Europe GmbH разработала и начала поставки технических образцов корпоративных и предназначенных для центров обработки данных SSD в форм-факторе (EDSFF) E3.S, стандартизированном технической рабочей группой SNIA SFF TA. E3.S — это новый стандарт форм-фактора твердотельных накопителей NVMe для облачных и корпоративных центров обработки данных, ориентированный на шину PCIe 5.0 и выше. Появление E3.S будет способствовать проектированию и разработке систем нового поколения — облачных, гиперконвергентных и универсальных серверов, а также массивов All Flash Array (AFA) в облачных и корпоративных центрах обработки данных.

Технические образцы KIOXIA E3.S на основе твердотельного накопителя KIOXIA CM6 PCIe 4.0 NVMe 1.4 в 2,5-дюймовом форм-факторе продемонстрировали примерно на 35% более высокую производительность с тем же контроллером и флэш-памятью BiCS FLASH™ 3D TLC в форм-факторе EDSFF E3.S с четырьмя дорожками и мощностью 28 Вт (+40%).