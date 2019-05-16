KLEVV представила стильный накопитель

Бренд KLEVV, который только недавно вышел на российский рынок, порадовал очень необычным решением для вашего компьютера. Дело в том, что данная компания только выпустила в продажу новый SSD в форм-факторе M.2, который не только на очень высокой скорости передает данные, но и светится стильно. Да, сейчас практически любой элемент вашего компьютера может светится, а теперь и твердотельный накопитель в формате M.2 обзавелся яркой подсветкой. Более того, ее можно смело настраивать и делать тот дизайн, который вам больше всего нравится или подходит по цветовой гамме. Конечно, такая система стоит дороже, чем стандартный накопитель без подсветки, но если вы хотите нечто необычное и невероятно стильное, то нужно заплатить больше.