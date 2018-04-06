Kingston A1000 официально анонсировали

Состоялся официальный анонс недорогого накопителя Kingston A1000, который позволит вам хранить данные и быстро запускать систему, программы и работать с файлами. Обещают до 800 Мб скорости на чтение и запись, что очень круто. Если вы длительное время пользовались памятью на обычном HDD накопителе, то данная память станет для вас совершенно новым шагом в развитии компьютерной техники — скорость неимоверная, можно спокойно за пару секунд запускать компьютер, играть в игры без тормозов и проблем с прогулкой текстур. Помимо этого, производитель обещает, что железка будет доступной, то есть вы не будете платить за нее половину стоимости всего своего компьютера, что тоже важно. Многих отталкивает именно стоимость SSD накопителя, ведь она действительно очень высокая, примерно 80 центов за один гигабайт получается.