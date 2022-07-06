Kingston представила USB-накопитель IronKey Locker+ 50 с шифрованием XTS-AES

Компания Kingston представила USB-накопитель IronKey Locker+ 50 с шифрованием XTS-AES.

Накопитель выполнен в металлическом корпусе. Он доступен с емкостью от 16 ГБ до 128 ГБ, с ограниченной 5-летней гарантией. Kingston IronKey Locker+ 50 предлагает пользователю защиту данных с помощью нескольких вариантов паролей. Парольная фраза может быть числовым PIN-кодом, предложением с пробелами, списком слов или даже текстом — длиной от 10 до 64 символов.

IronKey Locker+ 50 использует подключение с помощью USB 3.2 Gen 1. Накопитель поддерживает облачные службы Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon S3, Dropbox, Box. Скорость чтения IronKey Locker+ 50 достигает 145 МБ/с, а скорость записи до 115 МБ/с.

«В LP50 есть самая востребованная функция, двойные пароли, а также новый режим парольной фразы, который позволит пользователям выбирать пароль, который легче запомнить» - сказал Оскар Эскайола Калудис, бизнес-менеджер Flash в регионе EMEA, Kingston.
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