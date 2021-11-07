Kingston представила твердотельные накопители серии FURY Renegade

Kingston является одним из лидеров в области продуктов для геймеров, объявляет о выпуске твердотельного накопителя стандарта PCIe 4.0 NVMe серии FURY Renegade.

Новое поколение накопителей обеспечивает высокую производительность с использованием новейшего контроллера Phison E18 и памяти 3D TLC NAND. На данный момент, серия FURY Renegade представлена с емкостью 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

Твердотельный накопитель Kingston FURY Renegade обеспечивает скорость чтения/записи до 7300/7000 МБ/с соответственно. Форм-фактор M.2 2280 гарантирует совместимость с большинством материнских плат представленных на рынке. Его также можно использовать в ноутбуках.

Усовершенствованный отвод тепла в виде радиатора из графена сохраняет ваш накопитель прохладным во время интенсивного использования. На накопители FURY Renegade распространяется 5 летняя гарантия.

Накопители Kingston FURY Renegade поступят в продажу в ближайшее время. Стоимость продукта производитель не сообщает.