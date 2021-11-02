Kingston представляет линейку высокопроизводительных твердотельных накопителей FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe

Kingston FURY, игровое подразделение компании Kingston Technology Company, Inc., мирового лидера в области продуктов памяти и технологических решений, сегодня анонсировала Kingston FURY Renegade SSD, накопитель нового поколения PCIe 4.0 NVMe M.2 для геймеров, энтузиастов и пользователей высокой мощности. Твердотельный накопитель Kingston FURY Renegade обеспечивает высочайшую производительность при большой емкости с использованием новейшего контроллера Gen 4x4 и 3D TLC NAND.

Максимально увеличивая доступную пропускную способность PCIe 4.0, Kingston FURY Renegade SSD обеспечивает скорость чтения до 7300 МБ/с и до 1000000 операций ввода-вывода в секунду, что обеспечивает удивительную согласованность для исключительного игрового процесса. Накопитель оптимизирован для сокращения времени загрузки игр и приложений, упрощения потоковой передачи и захвата, а также повышения скорости отклика вашей системы. Доступен с большой емкостью до 4 ТБ, пользователи могут хранить обширную библиотеку своих любимых игр и мультимедиа, а также иметь место для последних игр. Kingston FURY Renegade SSD не только обеспечивает высокую скорость и большую емкость, но и сочетает в себе тонкий форм-фактор M.2 и усовершенствованный низкопрофильный алюминиевый радиатор с графеном, который обеспечивает охлаждение накопителя во время интенсивного использования и обеспечивает превосходную производительность в самых ограниченных пространствах в играх. ПК и ноутбуки.

Kingston FURY Renegade SSD раздвигает границы технологии PCIe Gen4, чтобы предоставить пользователям высокопроизводительное хранилище, необходимое для улучшения их игровых настроек и опыта в целом», - сказал Кейт Шимменти, бизнес-менеджер SSD, Kingston. Пользователи могут комбинировать твердотельные накопители Kingston FURY Renegade с линейкой памяти Kingston FURY для лучшей команды, которая поможет им оставаться на вершине своей игры.

Комментарии и отзывы Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe
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