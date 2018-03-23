Kingston представляет новые карты-памяти серии Canvas

2018-03-23, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Kingston Canvas; [65]
Компания Kingston Digital, Inc., подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, Inc., ведущего мирового независимого производителя устройств хранения данных, анонсирует выпуск новой серии карт-памяти Canvas.
Линейка состоит из трех типов карт в форматах SD и microSD — Select, Go и React, способных удовлетворить любые потребности пользователей.
Выбирая карты памяти Canvas, можно быть уверенным, что выбираешь лучшее для записи и хранения информации. Они надежны, удобны в использовании и имеют отличную производительность, которой хватит для решения любой задачи. Карты Canvas прошли специальные испытания на прочность, что еще раз доказывает, что их можно брать с собой куда угодно.

В серию Canvas входят три типа карт памяти: ​​

Canvas Select:

· Отличается особенной надежностью и идеально подходит для съемки видео в формате HD, а также фотографий в высоком разрешении как на профессиональные камеры, так и на смартфоны.
· Десятый класс скорости UHS-I позволяет считывать информацию со скоростью до 80 Мб/с.
· SD-карты доступны с объемом памяти до 128 Гб, а microSD — до 256 Гб.

Canvas Go:

· Идеально подходит на каждый день и создана специально для записи видео в формате 1080P и даже 4K на цифровые зеркальные фотоаппараты, дроны и экшн-камеры.
· Десятый класс скорости ​
UHS-I позволяет считывать информацию со скоростью до 90 Мб/с, записывать — до 45 Мб/с.
· SD-карты доступны с объемом памяти до 512 Гб, а microSD — до 128 Гб.

Canvas React:

Созданы специально для того, чтобы фиксировать видео в формате 4K и серии фотографий в режиме скоростной съемки на зеркальные и цифровые фотоаппараты, а также смартфоны. ​
Десятый класс скорости ​
UHS-I U3 позволяет считывать информацию со скоростью до 100 Мб/с, записывать — 80 Мб/с. ​
SD-карты доступны с объемом памяти до 256 Гб, а microSD — до 128 Гб.


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