Kingston представляет новые карты-памяти серии Canvas

Компания Kingston Digital, Inc., подразделение по производству продукции на основе флеш-памяти компании Kingston Technology Company, Inc., ведущего мирового независимого производителя устройств хранения данных, анонсирует выпуск новой серии карт-памяти Canvas.Линейка состоит из трех типов карт в форматах SD и microSD — Select, Go и React, способных удовлетворить любые потребности пользователей.Выбирая карты памяти Canvas, можно быть уверенным, что выбираешь лучшее для записи и хранения информации. Они надежны, удобны в использовании и имеют отличную производительность, которой хватит для решения любой задачи. Карты Canvas прошли специальные испытания на прочность, что еще раз доказывает, что их можно брать с собой куда угодно.

Canvas Select:

В серию Canvas входят три типа карт памяти: ​​· Отличается особенной надежностью и идеально подходит для съемки видео в формате HD, а также фотографий в высоком разрешении как на профессиональные камеры, так и на смартфоны.· Десятый класс скорости UHS-I позволяет считывать информацию со скоростью до 80 Мб/с.· SD-карты доступны с объемом памяти до 128 Гб, а microSD — до 256 Гб.

Canvas Go:

· Идеально подходит на каждый день и создана специально для записи видео в формате 1080P и даже 4K на цифровые зеркальные фотоаппараты, дроны и экшн-камеры.· Десятый класс скорости ​UHS-I позволяет считывать информацию со скоростью до 90 Мб/с, записывать — до 45 Мб/с.· SD-карты доступны с объемом памяти до 512 Гб, а microSD — до 128 Гб.

Canvas React:

Созданы специально для того, чтобы фиксировать видео в формате 4K и серии фотографий в режиме скоростной съемки на зеркальные и цифровые фотоаппараты, а также смартфоны. ​Десятый класс скорости ​UHS-I U3 позволяет считывать информацию со скоростью до 100 Мб/с, записывать — 80 Мб/с. ​SD-карты доступны с объемом памяти до 256 Гб, а microSD — до 128 Гб.