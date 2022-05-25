Kingston представляет внешние твердотельные накопители IronKey Vault Privacy 80

Kingston предлагает ряд портативных устройств хранения данных, предназначенных для обеспечения конфиденциальности и безопасности. Компания выпускает свой новейший внешний твердотельный накопитель IronKey Vault Privacy 80 - это первый независимый от ОС внешний твердотельный накопитель Kingston с сенсорным экраном и аппаратным шифрованием.

VP80ES предлагает дополнительные функции для защиты данных, такие как опция с несколькими паролями с режимами PIN/парольной фразы и настраиваемые правила пароля. Накопитель VP80ES поставляется в комплекте с неопреновым дорожным футляром и двумя переходными кабелями USB 3.2 Gen 1 для простого подключения к компьютерам и другим устройствам с поддержкой USB Type-C или Type-A.

Внешний твердотельный накопитель Kingston IronKey Vault Privacy 80 будет доступен емкостью 480 ГБ, 960 ГБ и 1920 ГБ с трехлетней гарантией. Стоимость моделей, производитель не раскрывает.
Kingston представляет внешние твердотельные накопители IronK…
Kingston представляет внешние твердотельные накопители IronKKingston предлагает ряд портативных устройств хранения данных, предназначенных для обеспечения конфиденци…
Toshiba представила жесткие диски Pro Series N300 и X300…
Toshiba представила жесткие диски Pro Series N300 и X300Компания Toshiba America Electronic Components, сегодня объявила о выпуске двух новых продуктов. Жесткие …
ADATA разработала программное обеспечение для шифрования A+ …
ADATA разработала программное обеспечение для шифрования A+ ADATA объявляет о выпуске программного обеспечения для управления, которое поддерживает технологию шифров…
Apacer представляет портативный жесткий диск AC533…
Apacer представляет портативный жесткий диск AC533Компания Apacer выпустила легкий и стильный портативный жесткий диск AC533 USB 3.2 Gen 1. Внешний вид жес…
ASUS готовит к релизу флагманский SSD…
ASUS готовит к релизу флагманский SSDКомпания ASUS, согласно свежему тизеру, который компания разместила на своей тайваньской странице в Faceb…
Nikon выпустила карты памяти CFexpress Type B…
Nikon выпустила карты памяти CFexpress Type BЯпонский производитель Nikon объявил о начале продаж своей первой карты памяти CFexpress Type B. Карта па…
Samsung и Western Digital совместно разрабатывают технологию…
Samsung и Western Digital совместно разрабатывают технологиюСегодня Samsung и Western Digital подписали меморандум о взаимопонимании (MOU), который подразумевает, чт…
GOODRAM IRDM PRO M.2 PCIe 4.0 обеспечивает скорость чтения д…
GOODRAM IRDM PRO M.2 PCIe 4.0 обеспечивает скорость чтения дКомпания GOODRAM представила высокоскоростной твердотельный накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0. …
Обзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальцаОбзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальца
Что подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушнымЧто подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушным
Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60
Обзор GOODRAM UME CARE UME3-1280CRR11. Флешка с антибактериальным покрытиемОбзор GOODRAM UME CARE UME3-1280CRR11. Флешка с антибактериальным покрытием
Что подарить на 23 февраля. Топ 6 небальных идейЧто подарить на 23 февраля. Топ 6 небальных идей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor