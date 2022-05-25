Kingston представляет внешние твердотельные накопители IronKey Vault Privacy 80

Kingston предлагает ряд портативных устройств хранения данных, предназначенных для обеспечения конфиденциальности и безопасности. Компания выпускает свой новейший внешний твердотельный накопитель IronKey Vault Privacy 80 - это первый независимый от ОС внешний твердотельный накопитель Kingston с сенсорным экраном и аппаратным шифрованием.

VP80ES предлагает дополнительные функции для защиты данных, такие как опция с несколькими паролями с режимами PIN/парольной фразы и настраиваемые правила пароля. Накопитель VP80ES поставляется в комплекте с неопреновым дорожным футляром и двумя переходными кабелями USB 3.2 Gen 1 для простого подключения к компьютерам и другим устройствам с поддержкой USB Type-C или Type-A.

Внешний твердотельный накопитель Kingston IronKey Vault Privacy 80 будет доступен емкостью 480 ГБ, 960 ГБ и 1920 ГБ с трехлетней гарантией. Стоимость моделей, производитель не раскрывает.