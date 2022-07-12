Kingston выпускает USB-накопители DataTraveler Max Type-A

Kingston объявил о выпуске новых USB-накопителей DataTraveler Max Type-A.

Накопители используют новейший стандарт USB 3.2 Gen 2 обеспечивая невероятную скоростью чтения до 1000 МБ/с и записи до 900 МБ/с. Модели доступны емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. Max Type-A имеет корпус цвета мерло и черный цвет с разъемом Type-A, в то время как оригинальный DT Max имеет полностью черный дизайн с разъемом Type-C.

Kingston DataTraveler Max Type-A имеют удобную крышку, открывающуюся одной рукой, есть также светодиодный индикатор состояния и функциональная петля для ключей.

Цена накопителей Kingston DataTraveler Max начинается от 62 долларов.