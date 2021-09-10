Kingston выпускает портативный твердотельный накопитель XS2000

Kingston XS2000 - портативный твердотельный накопитель обеспечивающий высокую скорость благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2x2 (до 2000 Мб/с). Накопитель представлен емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Накопитель способен выгружать и редактировать изображения с высоким разрешением, видеофайлы формата 8K и документы большого размера в мгновение ока. Он подключается с помощью интерфейса USB Type-C, обеспечивая создателям контента возможность доступа к своим данным на любом ПК или мобильном устройстве.

Kingston XS2000 имеет съемный прочный чехол с классом защиты IP554 от воды и пыли. Его можно с легкостью брать с собой, благодаря компактному размеру. На устройство распространяется 5 лет гарантии.

Доступность и стоимость накопителя не раскрыты.
Комментарии и отзывы Kingston XS2000
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