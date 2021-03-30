Kingston выпустила накопитель NV1 NVMe

Kingston объявила о запуске твердотельного накопителя NV1 NVMe PCIe SSD. Доступен накопитель в вариантах на 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Форм-фактор M.2 2280 позволяет установить накопитель в тонкие ноутбуки или ПК малого форм-фактора. Скорость чтения/записи составляет 2100/1700 мб/с соответственно.

Твердотельный накопитель NV1 потребляет меньше энергии, меньше нагревается и обеспечивает более быстрый доступ к ОС и приложениям. Накопители поставляются с трехлетней гарантией и бесплатной технической поддержкой Kingston. Накопители Kingston NV1 NVMe поступят в продажу в ближайшее время. Цену компания не раскрыла.
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