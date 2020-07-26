Kingston выпустила серию накопителей DataTraveler для конфиденциальности данных

Серия флеш-накопителей Kingston DataTraveler включает три модели. Все они обеспечивают безопасность данных хранящихся на флеш-накопителе. Производитель дает 5 лет гарантии.

DataTraveler 4000G2 сертифицирован по стандарту FIPS 140-2 Level 3. Флешка поставляется с 256-битным шифрованием AES-XTS и другими функциями безопасности. 4000G2 будет доступен емкостью от 4 Гб до 128 Гб.

DataTraveler Vault Privacy 3.0 оснащается антивирусом и защищает от вредоносных программ. Флеш-накопитель имеет 256-битное шифрование AES. Vault Privacy 3.0 будет доступен емкостью от 4 Гб до 128 Гб.

DataTraveler Locker G3 гарантирует безопасность данных с помощью аппаратного шифрования и защиты паролем, обеспечивая двойной уровень защиты. Locker G3 будет доступен емкостью от 8 Гб до 128 Гб.
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