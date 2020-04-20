Kioxia анонсировала новый ассортимент продуктов

Компания Kioxia (Toshiba) выпустила новое портфолио своей продукции. Новый ассортимент теперь включает: карты памяти MicroSD, USB-накопители, SSD-накопители.

Несмотря на то, что продукты компании выпускаются под новым брендом, производитель планирует сохранить стандарты качества, производительность и надежность продуктов свойственные известной линейки Toshiba Memory.

Компания предлагает широкий спектр цветовых решений, светло-голубой, пурпурный, желтый, светло-сервый, светло-зеленый и оранжевый. Kioxia ставит цель, быть узнаваемым с помощью представленных уникальных продуктов.