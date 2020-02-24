Kioxia анонсирует накопители PCIe 4.0

2020-02-24, Автор - Ramil; Продукт - CM6 и CD6; [61]
Новые твердотельные накопители компании Kioxia предназначены для центров обработки данных. Модели используют NVME PCIe 4.0 интерфейс подключения. Новая серия CM6 обеспечивает наилучшую производительность, она составляет до 6,9 Гб/с для последовательной и произвольной скорости передачи данных. Что в 12 раз быстрее, чем традиционные диски SATA.

Накопители CM6 и CD6 представлены от 800 Гб до 32,72 Тб памяти. Модели используют функции безопасности и кэширования. Они являются однопортовыми дисками. На рынке это самое быстрые из доступных 2,5 дюймовых PCIe 4.0 SSD решений.

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