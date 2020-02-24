Kioxia анонсирует накопители PCIe 4.0

Новые твердотельные накопители компании Kioxia предназначены для центров обработки данных. Модели используют NVME PCIe 4.0 интерфейс подключения. Новая серия CM6 обеспечивает наилучшую производительность, она составляет до 6,9 Гб/с для последовательной и произвольной скорости передачи данных. Что в 12 раз быстрее, чем традиционные диски SATA.

Накопители CM6 и CD6 представлены от 800 Гб до 32,72 Тб памяти. Модели используют функции безопасности и кэширования. Они являются однопортовыми дисками. На рынке это самое быстрые из доступных 2,5 дюймовых PCIe 4.0 SSD решений.