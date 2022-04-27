Kioxia расширяет линейку твердотельных накопителей PCIe 4.0 для высокопроизводительных систем

Корпорация Kioxia расширяет свой обширный портфель твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 и представляет серию клиентских твердотельных накопителей KIOXIA XG8 для высокопроизводительных ноутбуков, настольных компьютеров, игровых систем, рабочих станций, а также приложений для загрузки центров обработки данных. Серия XG8, разработанная для обеспечения производительности следующего поколения в требовательных клиентских средах, позволяет опытным пользователям воспользоваться преимуществами скорости PCIe Gen4 x4 и достаточного места для хранения.

Серия XG8 доступна в форм-факторе M.2 типа 2280 и поддерживает дополнительные функции безопасности с использованием новейших стандартов TCG Pyrite 2.01 и TCG Opal 2.01 для обеспечения безопасности данных дома, в офисе или в дороге. Кроме того, серия XG8 обеспечивает сквозную защиту пути данных для большей целостности данных. Серия XG8 предлагается емкостью 512 ГБ, 1024 ГБ, 2048 ГБ и 4096 ГБ и теперь доступна для покупки.