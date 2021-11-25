Kioxia выпустила внешний твердотельный накопитель USB-C Exceria Plus

Kioxia продолжает расширять ассортимент своей продукции выпустив внешний твердотельный накопитель USB-C, известный под названием Exceria Plus. Он будет доступен в размерах 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, что кажется приличным выбором размеров. Интерфейс USB-C, достигает максимальной скорости USB 3.2 Gen 2 или 10 Гбит/с, что приводит к соответствующей максимальной скорости чтения 1050 МБ/с и максимальной скорости записи 1000 МБ/с.

Корпус прошел испытания на ударопрочность по процедуре IV по стандарту MIL-STD-810H, это означает, что он может выдерживать падение с высоты 1,2 метра на железобетон без каких-либо повреждений. Накопитель имеет размеры 105 x 45 x 14,7 мм (Ш x Г x В) и весит 76 граммов без учета кабелей. Цены в Японии начинаются примерно с 78 долларов США и доходят до 265 долларов.