Компания ADATA представила внешний SSD диск

Компания ADATA представила компактный, внешний SSD накопитель. SE760 идеально подходит для очень занятых людей.

Внешний твердотельный накопитель SE760 представляет гладкий корпус из матового металла. Накопитель использует интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2. Заявленная скорость чтения и записи до 1000 Мб/с. ADATA SE760 может передать видеофайл разрешения 4K объемом 10 Гб за 20 секунд.

Устройство устойчив к ударам и вибрациям. SSD-накопитель SE760 совместим с Windows, Mac OS и Android. SE760 представлен в 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ версиях. Официальных данных по поводу стоимости нет.