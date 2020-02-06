Компания Mushkin представила SSD накопитель серии Pilot

Компания Mushkin представила серию SSD накопителей Pilot-E. Новая серия основана на контроллере Silicon Motion SM2262EN с поддержкой восьми каналов NAND, подключенных к PILOT-E ​​3D NAND Flash.

Компания использует в своих продуктах интерфейс шины PCIe Gen 3 X4, а форм-фактор M.2 2280 для полной совместимости с материнскими платами. Накопители представлены в трех вариантах: с 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб памяти. Они обеспечивают скорость чтения до 3500 Мб/с и скорость записи 3100 Мб/с.

Серия PILOT-E имеет поддержку шифрования TCG Opal, AES и eDrive. Время безотказной работы составляет 1,5 миллионов часов. Накопители несут в себе кэш-память SLC. производитель дает трехлетнюю гарантию.