Компания Novachips представила накопитель SCALAR-20T емкостью 20 ТБ

Novachips SCALAR-20T - это 2,5 дюймовый твердотельный накопитель емкостью 20 ТБ. Накопитель использует контроллер Novachips NVS3800. Поставляется накопитель с аппаратным шифрование AES. Novachips SCALAR-20T использует микросхемы памяти MLC, что обеспечивает высокий уровень хранения и надежность, а также целостность данных. Накопители SCALAR-20T защищены от непредвиденного отключения сети и имеют аппаратную защиту от записи.

SCALAR-20T оптимальный выбор для тех, кто хочет увеличить емкость хранилища данных и производительность системы. Доступность и стоимость Novachips SCALAR-20T не раскрыты.