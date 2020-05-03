Компания OWC анонсировала SSD-накопитель Aura P12 M.2 NVMe

Американская компания OWC представила SSD-накопитель Aura P12 M.2 NVMe. Накопитель предлагает вариант на 4 Гб. SSD универсален, его можно установить как на материнскую плату, так и на ноутбук или внешнее устройство. SSD OWC Aura P12 M.2 NVMe работает на скоростях 3400 Мб/с и до 3000 Мб/с, чтения и записи.

Aura P12 обеспечивает надёжность благодаря качественным компонентам установленных на печатной плате. Накопитель NVMe основан на SLC памяти. На накопитель распространяется 5 летняя гарантия. Стоимость OWC Aura P12 M.2 NVMe оценивается в 1200 долларов.