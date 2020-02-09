Компания Silicon Power анонсировала портативный накопитель Stream S07

Компания Silicon Power анонсировала 3.5 дюймовый портативный накопитель Stream S07.

Накопитель Stream S07 будет доступна ёмкостью 3/4/6 и 8 Тбайт.

Накопитель Silicon Power Stream S07 оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen. 1 с пропускной способностью 5 Гбит/с. Накопитель совместим с устройствами, которые работают на базе операционной системы Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP. Также с операционной системой Mac OS 10.5.x и Linux 2.6.x.

Внешний накопитель Stream S07 получила автоматическую функцию переключения в энергосберегающий режим, когда он не используется. Компания Silicon Power дает трехлетнею гарантию на портативный накопитель Stream S07.