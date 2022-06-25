Компания Sonnet демонстрирует низкопрофильную карту PCIe Sonnet M.2 2x4

Низкопрофильная карта PCIe M.2 2x4 компании Sonnet подходит практически для любого места для карты с доступным слотом для карты x8 PCIe, будь то настольный компьютер, мини-рабочая станция или серверный компьютер. Входящие в комплект полноразмерные и низкопрофильные кронштейны обеспечивают надежную фиксацию в любом месте установки.
Благодаря 8-канальному соединению PCIe с хостом высокопроизводительный мостовой чип PCIe 3.0 выделяет четыре полосы пропускания PCIe каждому твердотельному накопителю для обеспечения максимальной производительности. Работает с широким спектром твердотельных накопителей M.2 2280 NVMe PCIe. Максимальный объем памяти до 16 ТБ.
Sonnet M.2 2x4 Low-profile PCIe Card поддерживает массивы RAID 0, RAID 1 и JBOD. Скорость накопителей в RAID 0 конфигурации достигает 6600 МБ/с.
Карта PCIe Sonnet M.2 2x4 доступна по рекомендованной цене 199 долларов.