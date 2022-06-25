Компания Sonnet демонстрирует низкопрофильную карту PCIe Sonnet M.2 2x4

Компания Sonnet представила низкопрофильную карту PCIe Sonnet M.2 2x4.

Низкопрофильная карта PCIe M.2 2x4 компании Sonnet подходит практически для любого места для карты с доступным слотом для карты x8 PCIe, будь то настольный компьютер, мини-рабочая станция или серверный компьютер. Входящие в комплект полноразмерные и низкопрофильные кронштейны обеспечивают надежную фиксацию в любом месте установки.

Благодаря 8-канальному соединению PCIe с хостом высокопроизводительный мостовой чип PCIe 3.0 выделяет четыре полосы пропускания PCIe каждому твердотельному накопителю для обеспечения максимальной производительности. Работает с широким спектром твердотельных накопителей M.2 2280 NVMe PCIe. Максимальный объем памяти до 16 ТБ.

Sonnet M.2 2x4 Low-profile PCIe Card поддерживает массивы RAID 0, RAID 1 и JBOD. Скорость накопителей в RAID 0 конфигурации достигает 6600 МБ/с.

Карта PCIe Sonnet M.2 2x4 доступна по рекомендованной цене 199 долларов.