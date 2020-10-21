Контроллер Phison E18 предлагает скорость передачи данных до 7,38 Гб/с

Ранее, компания Phison первой выпустила на рынок контроллер серии E16 для NVMe накопителей PCIe 4.0, который стал лидером среди производителей SSD. Теперь компания готовит новый контроллер серии E18, дабы не отставать от конкурентов производителей PCIe 4.0 накопителей.

Проведенные тесты контроллера E18 показали нам, что скорость последовательной передачи накопителя составляет 7381,21 мб/с при чтении и 7025,86 МБ/с при последовательной записи, что делает E18 одним из самых быстрых известных контроллеров среди SSD-накопителей PCIe Gen 4.0 x4 NVMe.