Краткий обзор Seagate IronWolf Pro 16 ТБ

Seagate IronWolf Pro 16TB представляет собой новое поколение гелиевых жестких дисков, которое уже представляет максимум развития PMR.

Серия IronWolf Pro разработана для больших NAS до 24 отсеков для жестких дисков. Благодаря датчикам RV, с помощью которых можно корректировать вибрации в больших сетях с жесткими дисками, можно добиться хорошего времени доступа и высокой скорости передачи.

Винчестер использует SATA 3 подключение, заявленная скорость передачи данных 250 МБ/с. Стандартная скорость вращения 7200 об/мин. 256 Мб кэш памяти, рабочая нагрузка 300 ТБ в год.