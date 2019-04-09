LaCie 2big RAID вмещает 16 Тб контента

Официально представлено новое настольное хранилище под названием LaCie 2big RAID, которое позволяет вам хранить личные данные. К примеру, у вас есть ноутбук с SSD и довольно быстрой записью/чтением, но вам нужно где-то хранить фильмы в высоком разрешении, фотографии в исходном формате и так далее. Для таких целей и придумали LaCie 2big RAID, который вмещает себя до 16 терабайт данных. Можно легко хранить хоть все фильмы в 4К разрешении, загружать массу фотографий из интернета и музыку самого высокого качества. В этом плане накопитель выглядит крайне привлекательно и эффективно, вот только нужно еще понимать, что стоит такая штука очень много денег, плюс вам нужно еще на накопители потратить приличную сумму денег. Стоит ли оно того?