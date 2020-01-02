Lexar показал SSD со скоростью чтения до 7 Гб/с

Lexar продемонстировал SSD накопитель скорость последовательного чтения которого составила 6442 Мб/с и при последовательной записи 4246 Мб/с. Прототип нового SSD очень требователен к системе, материнская плата должна поддерживать PCIe Gen 4, но пользователь может установить SSD в PCIe 3.0 без каких-либо проблем. Однако SSD не сможет работать с максимальным потенциалом под интерфейсом PCIe 3.0.

Более быстрый SSD действительно ускоряет загрузку игр и операционную систему. Но SSD также хорош для центров обработки данных и бизнес-приложений, поскольку им требуются более быстрые SSD. Так же для облачных сервисов, для увеличения общей скорости их облака. SSD будет доступен емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ и будет использовать 96-слойный TLC-NAND.