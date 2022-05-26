Lexar представил портативный твердотельный накопитель SL660 BLAZE

Lexar, ведущий мировой бренд решений в области флэш-памяти, представил новый игровой портативный твердотельный накопитель Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD. Новый накопитель предлагает геймерам и творческим людям новейшую технологию USB 3.2 Gen2 x2 и молниеносную производительность NVMe со скоростью чтения до 2000 МБ/с и записи до 1900 МБ/с. Он идеально подходит для повышения производительности ваших консолей и редактирования рабочих станций.

Помимо выдающихся характеристик, у него есть стиль. Новый игровой портативный твердотельный накопитель Lexar SL660 BLAZE Gaming оснащен светодиодной подсветкой RGB, которая создает живую атмосферу и делает игровой процесс или рабочую станцию ​​более динамичными, добавляя цветовой оттенок к вашей системе.

Портативный твердотельный накопитель Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable также недавно получил награду Red Dot Design Award, которая присуждается за лучший дизайн в определенном году с 1995 года. Международная группа экспертов и судей, которые рассматривали продукты, участвовавшие в конкурсе, руководствовались критериями оценки. таких как формальное качество продукта, эргономика и долговечность.

Кроме того, портативный игровой твердотельный накопитель Lexar SL660 BLAZE отличается долговечностью, стильным дизайном, алюминиевым корпусом премиум-класса и пескоструйной обработкой для дополнительной защиты от ударов и вибрации. Он также оснащен передовым программным обеспечением безопасности с 256-битным шифрованием AES для защиты важных файлов от повреждения, потери и удаления.

Lexar SL660 BLAZE является универсальным благодаря порту USB Type-C (USB-C), который включает в себя кабель USB Type-C к Type-C и кабель USB Type-C к стандартному USB Type-A для подключения.
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