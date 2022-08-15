Lexar представила карты памяти Professional CFexpress Type A GOLD

Компания Lexar представила новые карты Professional CFexpress Type A Card GOLD Series, а также устройство чтения карт Lexar Professional CFexpress Type A/SD.

Новые карты памяти обеспечивают скорость чтения до 900 МБ/с и предназначены для профессионалов, создателей контента, фото- и видеооператорам. Professional CFexpress Type A GOLD доступны емкостью до 160 ГБ. Карты памяти получили прочную конструкцию и гарантируют защиту от внешнего воздействия, перепадов температур, ударов и вибрации. На накопители распространяется пожизненная гарантия.

Устройство чтения карт Lexar Professional CFexpress Type A/SD позволяет одновременно передавать данные с карт памяти CFexpress Type A и SD UHS-II4 на высокой скорости со скоростью 10 Гбит/с (USB 3.2 Gen 2). Благодаря легкой металлической конструкции пользователи могут легко поместить ридер в карман или сумку для передачи данных на ходу. Карты памяти Lexar Professional CFexpress Type A Card GOLD Series и Lexar Professional CFexpress Type A/SD Card Reader уже доступны для покупки по рекомендованной розничной цене 199,99 долларов (80 ГБ) и 399,99 долларов (160 ГБ).