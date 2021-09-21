Lexar представила твердотельный накопитель NVMe Professional NM800

Компания Lexar представила твердотельный накопитель NVMe Professional NM800. Новинка использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen4 и поддерживает технологию NVMe 1.4. Доступен накопитель емкостью 512 ГБ и 1 ТБ.

Версия на 512 ГБ обеспечивает скорость чтения до 7000 Мб/с и скорость записи до 3000 МБ/с, модель на 1 ТБ гарантирует скорость чтения до 7400 МБ/с, а скорость записи достигает 5800 МБ/с. Накопитель оснащен контроллером Innogrit IG5236 и флэш-памятью Micron 3D TLC NAND. Professional NM800 отличается высокой энергоэффективностью и надежностью. Формат M.2 2280 обеспечивает широкую совместимость с большинством материнских плат представленных на рынке.

Доступность и стоимость накопителя Professional NM800 производитель не сообщает.
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