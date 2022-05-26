Lexar представила твердотельный накопитель для игр SL660 BLAZE Gaming

Компания Lexar представила твердотельный накопитель для игр SL660 BLAZE Gaming. Новый накопитель предлагает геймерам и творческим людям новейшую технологию USB 3.2 Gen2x2 и молниеносную производительность NVMe со скоростью чтения до 2000 МБ/с и записи до 1900 МБ/с.

SL660 BLAZE Gaming оснащен светодиодами RGB. Кроме того, модель отличается долговечностью, стильным дизайном, алюминиевым корпусом премиум-класса и пескоструйной обработкой для дополнительной защиты от ударов и вибрации. Он также оснащен передовым программным обеспечением безопасности с 256-битным шифрованием AES для защиты важных файлов от повреждения, потери и удаления.

Накопитель оснащен портом USB Type-C (USB-C), который включает в себя кабель USB Type-C на Type-C и кабель USB Type-C на стандартный USB Type-A.

Накопитель Lexar SL660 BLAZE Gaming доступен объемом 512 ГБ (129 долларов) и 1 ТБ (199 долларов).