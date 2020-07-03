Lexar представила внешний SSD-накопитель SL200

Lexar анонсировал новый портативный SSD-накопитель SL200. При весе всего 40 грамм и размером 86 х 60 мм х 9,5 мм (Д х Ш х В), внешний накопитель обеспечивает скорость чтения до 550 мб/с, а скорость записи до 400 мб/с. Накопитель поставляется емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Новинка использует USB 3.1 интерфейс подключения. Внешний накопитель Lexar SL200 устойчив к вибрации и температурам (от -40 до 85 градусов).

Lexar SL200 оснащен 256 битным шифрованием AES, которая обеспечивает защиту конфиденциальных данных. В комплект поставки входит накопитель, кабель USB Type-C - USB Type-C и кабель USB Type-C - USB Type-A.