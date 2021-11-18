Lexar представляет портативный игровой твердотельный накопитель Blaze SL660

Lexar представила Blaze SL660, новую линейку портативных твердотельных накопителей игрового уровня. Накопители имеют размеры 112,6 x 57,4 x 10,6 мм и вес 80 г, оснащены светодиодным световым элементом ARGB и уникальной асимметричной формой. Накопитель использует интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 с пропускной способностью 20 Гбит/с и обеспечивает скорость последовательной передачи до 2000 МБ/с при чтении и до 1900 МБ/с при записи. Есть два варианта в зависимости от емкости - 512 ГБ и 1 ТБ. В накопителях используется один кабель как для питания, так и для подключения к хосту, с поддержкой портов типа C и типа A. В комплект поставки диска входит пластиковая подставка, позволяющая разместить диск вдоль бока на столе, а также чехол из искусственной кожи. Компания не раскрывает цены, но предоставляет на эти диски 5-летнюю гарантию.