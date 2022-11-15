Lexar выпустила карту памяти Professional CFexpress Type A GOLD емкостью 320 ГБ

Lexar расширяет ассортимент карт памяти линейки Professional CFexpress Type A GOLD выпустив версию емкостью 320 ГБ.

Карта памяти Professional CFexpress Type A GOLD идеально подходит для профессионалов, видеооператоров и блогеров. Устройство обеспечивает скорость чтения до 900 МБ/с и скорость записи до 800 МБ/с. Professional CFexpress Type A GOLD гарантирует запись высококачественных изображений и видео 8K и 4K 120 кадров в секунду. Кроме того, на карту памяти распространяется пожизненная ограниченная гарантия.

Карта памяти Lexar Professional CFexpress Type A GOLD емкостью 320 ГБ с комплектом Lexar Professional CFexpress Type A/SD Card Reader оценена в 699 долларов.