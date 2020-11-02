Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4

Western Digital WD10EZEX

В последнее время пользователи стали все активнее покупать твердотельные накопители, ведь они позволяют быстрее запускать приложения, играть в игры с комфортом и так далее. Однако некоторые пользователи все еще предпочитают покупать именно HDD, так как у них есть свои преимущества, среди которых, конечно же, стоимость. И мы решили выбрать пять лучших решений на все случаи жизни.

Toshiba 1 TB HDWD110UZSVA

Пожалуй, самым популярным накопителем на рынке HDD по праву можно назвать модель Western Digital WD10EZEX, которая просто шикарно справилась с задачей покорить аудиторию. Именно этот накопитель на 1 ТБ пользуется невероятной популярностью среди пользователей — вы получаете за вполне разумные деньги 1 терабайт памяти, которой хватает и для установки операционной системы, и для хранения фильмов или сериалов, и для работы с различным контентом, и даже для игр. Конечно, стоит понимать, что параметры чтения и записи у модели Western Digital WD10EZEX отстают от твердотельных накопителей или даже более дорогих представителей на рынке HDD, но это обусловлено низкой стоимостью.В плане характеристик накопитель ничем удивительным не порадует, но у него весьма адекватный набор параметров. Например, имеется подключения по интерфейсу SATA III, скорость вращения головки достигает 7200 оборотов в минуту, объем буфера при этом составляет 64 мегабайта, а скорость чтения и записи заявлена на отметках в 150 Мб/сек. Правда, к сожалению, это скорость записи и чтения в синтетических тестах, а не в реальных сценариях использования. С другой стороны, за эти деньги накопитель действительно предоставляет массу положительных преимуществ, на которые стоит обратить внимание.

Seagate Barracuda 2 TB ST2000DM008

Прямым конкурентом для самого популярного HDD-накопителя выступает модель Toshiba 1 TB HDWD110UZSVA, которая отлично продается, хотя стоит немного дороже своего конкурента — буквально на 400 рублей. При этом производитель тоже предоставляет пользователю 1 терабайт пространства для хранения личного контента, а пользователю этого обычно хватает для того, чтобы держать при себе весь нужный контент вроде игр, фильмов, сериалов и фотографий из отпуска. Более того, можно с уверенностью сказать, что играть с такого накопителя вполне комфортно — скорость чтения пусть и ниже, чем у SSD, но в целом это вполне приличная модель за свои деньги. И в сегменте HDD это явный фаворит.В плане характеристик модели друг от друга почти не отличаются — вариант от Toshiba тоже может похвастаться 7200 оборотами в минуту, при этом объем кэша составляет 64 мегабайта, а скорость чтения и записи заявлены в 150 Мб/сек. Естественно, на деле эти скорости немного ниже, так как разработчики накопителя использовали синтетику с одинаковыми файлами, тогда как в реальных сценариях использования вы используете контент разного размера, так что и память тоже работает не так шустро. Но для HDD это вполне нормальные показатели, которые дают всё необходимое пользователю для комфортных развлечений, работы и так далее.

Toshiba 4 TB HDWE140UZSVA

Конечно, некоторым пользователям недостаточно 1 терабайта встроенной памяти — они хотят получить более продвинутое решение с большим объемом, дабы хранить больше фильмов и сериалов, получать больше удовольствия от возможности держать на компьютере хоть сотню игр. Для таких пользователей есть накопитель Seagate Barracuda, который при объеме памяти в 2 терабайта предоставляет потенциальному покупателю просто море пространства для хранения контента. Например, вы сможете разделить накопитель на несколько виртуальных дисков и хранить на одном только игры, на другом — только фильмы и сериалы, чтобы не мешать контент в одну кучу.При этом стоимость накопителя вполне разумная — как вы все знаете, пользователю всегда выгоднее купить накопитель на 2 терабайта, чем два диска по 1 терабайту. А в плане характеристик это абсолютно тот же диск, что и предыдущие модели — те же скорости на чтение и запись, та же скорость вращения считывающей головки, те же параметры работы. Но в этом случае пользователь получает более продвинутое решение в плане объема, а для кого-то это будет действительно преимущество, особенно если речь идет о работе с большим количеством контента. Своих денег диск точно стоит, но тут уже стоит выбор за вами — сколько вам нужно памяти в компьютере.

Western Digital HUS726T4TALE6L4

Естественно, есть пользователи, которые понимают, что скорость у HDD достаточно низкая, так что пользователю стоит для работы или игр покупать все же SSD, тогда как более медленные и устаревшие накопители можно покупать исключительно для того, чтобы на них хранить данные. Если у вас стоит именно эта цель, то стоит присмотреться к данной модели накопителя. Производитель за весьма разумные деньги предоставляет пользователю возможность приобрести достаточно надежный накопитель с объёмом памяти 4 терабайта. Этого с головой достаточно для того, чтобы вы могли наслаждаться работой и хранением данных, хотя на самом деле характеристики у накопителя точно такие же, как и у предыдущих моделей.Здесь тоже скорость вращения составляет 7200 оборотов в минуту, при этом скорость записи и чтения составляет 150 Мб/сек, то есть, это довольно стандартный вариант. Да, нужно понимать, что такие накопители для компьютера покупают только в том случае, если есть необходимость хранить большие объемы данных или вы купили NAS, а теперь хотите его оборудовать накопителями. Для игр, фильмов и прочих файлов куда лучше подойдут предыдущие модели HDD, который стоят разумных денег и вы хотя бы сможете забить их память контентом. Не стоит брать 4 терабайта памяти, если вы будете использовать один или два.

И если уж зашла речь о хранении данных и прочих тонкостях, стоит обязательно обратить своё внимание на модель накопителя Western Digital HUS726T4TALE6L4. Это достаточно продвинутый диск, который используют в различных серверах и дата-центрах. Главная особенность накопителя данной серии в том, что он максимально надежен и на нем можно хранить массу полезной информации, которая не умрет при перепаде напряжения или после длительного использования. Именно по этой причине производителя так и ценят — качество, подкрепленное длительным гарантийным обслуживанием, дает о себе знать.Конечно, покупать такой диск для своего домашнего компьютера все же не стоит, ведь это довольно дорогое удовольствие и на самом деле в этом нет смысла. Если вы не планируете использовать 4 терабайта памяти и хранить там море ценных данных, то можно спокойно купить доступную модель на 1 или 2 терабайта, чтобы собирать там фильмы и игры. Такие накопители берут для серверов, NAS или в том случае, если есть необходимость держать действительного много данных. И, конечно, с этими задачами модель справляется просто отлично.