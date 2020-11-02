Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4

В последнее время пользователи стали все активнее покупать твердотельные накопители, ведь они позволяют быстрее запускать приложения, играть в игры с комфортом и так далее. Однако некоторые пользователи все еще предпочитают покупать именно HDD, так как у них есть свои преимущества, среди которых, конечно же, стоимость. И мы решили выбрать пять лучших решений на все случаи жизни.

Western Digital WD10EZEX

Пожалуй, самым популярным накопителем на рынке HDD по праву можно назвать модель Western Digital WD10EZEX, которая просто шикарно справилась с задачей покорить аудиторию. Именно этот накопитель на 1 ТБ пользуется невероятной популярностью среди пользователей — вы получаете за вполне разумные деньги 1 терабайт памяти, которой хватает и для установки операционной системы, и для хранения фильмов или сериалов, и для работы с различным контентом, и даже для игр. Конечно, стоит понимать, что параметры чтения и записи у модели Western Digital WD10EZEX отстают от твердотельных накопителей или даже более дорогих представителей на рынке HDD, но это обусловлено низкой стоимостью.
В плане характеристик накопитель ничем удивительным не порадует, но у него весьма адекватный набор параметров. Например, имеется подключения по интерфейсу SATA III, скорость вращения головки достигает 7200 оборотов в минуту, объем буфера при этом составляет 64 мегабайта, а скорость чтения и записи заявлена на отметках в 150 Мб/сек. Правда, к сожалению, это скорость записи и чтения в синтетических тестах, а не в реальных сценариях использования. С другой стороны, за эти деньги накопитель действительно предоставляет массу положительных преимуществ, на которые стоит обратить внимание.

Toshiba 1 TB HDWD110UZSVA

Прямым конкурентом для самого популярного HDD-накопителя выступает модель Toshiba 1 TB HDWD110UZSVA, которая отлично продается, хотя стоит немного дороже своего конкурента — буквально на 400 рублей. При этом производитель тоже предоставляет пользователю 1 терабайт пространства для хранения личного контента, а пользователю этого обычно хватает для того, чтобы держать при себе весь нужный контент вроде игр, фильмов, сериалов и фотографий из отпуска. Более того, можно с уверенностью сказать, что играть с такого накопителя вполне комфортно — скорость чтения пусть и ниже, чем у SSD, но в целом это вполне приличная модель за свои деньги. И в сегменте HDD это явный фаворит.
В плане характеристик модели друг от друга почти не отличаются — вариант от Toshiba тоже может похвастаться 7200 оборотами в минуту, при этом объем кэша составляет 64 мегабайта, а скорость чтения и записи заявлены в 150 Мб/сек. Естественно, на деле эти скорости немного ниже, так как разработчики накопителя использовали синтетику с одинаковыми файлами, тогда как в реальных сценариях использования вы используете контент разного размера, так что и память тоже работает не так шустро. Но для HDD это вполне нормальные показатели, которые дают всё необходимое пользователю для комфортных развлечений, работы и так далее.

Seagate Barracuda 2 TB ST2000DM008

Конечно, некоторым пользователям недостаточно 1 терабайта встроенной памяти — они хотят получить более продвинутое решение с большим объемом, дабы хранить больше фильмов и сериалов, получать больше удовольствия от возможности держать на компьютере хоть сотню игр. Для таких пользователей есть накопитель Seagate Barracuda, который при объеме памяти в 2 терабайта предоставляет потенциальному покупателю просто море пространства для хранения контента. Например, вы сможете разделить накопитель на несколько виртуальных дисков и хранить на одном только игры, на другом — только фильмы и сериалы, чтобы не мешать контент в одну кучу.
При этом стоимость накопителя вполне разумная — как вы все знаете, пользователю всегда выгоднее купить накопитель на 2 терабайта, чем два диска по 1 терабайту. А в плане характеристик это абсолютно тот же диск, что и предыдущие модели — те же скорости на чтение и запись, та же скорость вращения считывающей головки, те же параметры работы. Но в этом случае пользователь получает более продвинутое решение в плане объема, а для кого-то это будет действительно преимущество, особенно если речь идет о работе с большим количеством контента. Своих денег диск точно стоит, но тут уже стоит выбор за вами — сколько вам нужно памяти в компьютере.

Toshiba 4 TB HDWE140UZSVA

Естественно, есть пользователи, которые понимают, что скорость у HDD достаточно низкая, так что пользователю стоит для работы или игр покупать все же SSD, тогда как более медленные и устаревшие накопители можно покупать исключительно для того, чтобы на них хранить данные. Если у вас стоит именно эта цель, то стоит присмотреться к данной модели накопителя. Производитель за весьма разумные деньги предоставляет пользователю возможность приобрести достаточно надежный накопитель с объёмом памяти 4 терабайта. Этого с головой достаточно для того, чтобы вы могли наслаждаться работой и хранением данных, хотя на самом деле характеристики у накопителя точно такие же, как и у предыдущих моделей.
Здесь тоже скорость вращения составляет 7200 оборотов в минуту, при этом скорость записи и чтения составляет 150 Мб/сек, то есть, это довольно стандартный вариант. Да, нужно понимать, что такие накопители для компьютера покупают только в том случае, если есть необходимость хранить большие объемы данных или вы купили NAS, а теперь хотите его оборудовать накопителями. Для игр, фильмов и прочих файлов куда лучше подойдут предыдущие модели HDD, который стоят разумных денег и вы хотя бы сможете забить их память контентом. Не стоит брать 4 терабайта памяти, если вы будете использовать один или два.

Western Digital HUS726T4TALE6L4

И если уж зашла речь о хранении данных и прочих тонкостях, стоит обязательно обратить своё внимание на модель накопителя Western Digital HUS726T4TALE6L4. Это достаточно продвинутый диск, который используют в различных серверах и дата-центрах. Главная особенность накопителя данной серии в том, что он максимально надежен и на нем можно хранить массу полезной информации, которая не умрет при перепаде напряжения или после длительного использования. Именно по этой причине производителя так и ценят — качество, подкрепленное длительным гарантийным обслуживанием, дает о себе знать.
Конечно, покупать такой диск для своего домашнего компьютера все же не стоит, ведь это довольно дорогое удовольствие и на самом деле в этом нет смысла. Если вы не планируете использовать 4 терабайта памяти и хранить там море ценных данных, то можно спокойно купить доступную модель на 1 или 2 терабайта, чтобы собирать там фильмы и игры. Такие накопители берут для серверов, NAS или в том случае, если есть необходимость держать действительного много данных. И, конечно, с этими задачами модель справляется просто отлично.
Комментарии и отзывы Western Digital HUS726T4TALE6L4
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