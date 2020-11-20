Лучший SSD для ноутбука. Crucial 240 GB (CT240BX500SSD1)

Apacer 240 GB (AS350 PANTHER SSD 240GB)

Твердотельные накопители когда-то давно были очень дорогими и пользователи от них отказывались, но сейчас ситуация изменилась. Теперь твердотельные накопители стоят разумных денег, так что можно спокойно взять и заменить свой устаревший HDD на что-то более новое и интересное. Собственно, давайте выберем лучшую модель.

Kingston 240 GB (SA400S37/240G)

Первым накопителем выступит модель от компании Apacer с объёмом 240 гигабайт памяти — это один из самых доступных накопителей на рынке, который мы можем смело рекомендовать потенциальным покупателям. Дело в том, что при высоком уровне доступности данный накопитель обладает приличным сроком наработки на отказ, хорошей скоростью на запись и чтение, плюс данного объема обычно хватает с головой для того, чтобы пользователь мог с комфортом загружать нужный ему контент, запускать приложения и так далее. Конечно, при наличии большего количества денег можно взять вариант на 480 гигабайт и более — благо, на рынке моделей предостаточно.Естественно, данный накопитель представлен в форм-факторе 2.5", так как вариант с М.2-накопителем мы не будем рассматривать — не все модели ноутбуков могут похвастаться поддержкой твердотельного накопителя такого формата. При этом устройство может похвастаться памятью TLC 3D NAND, которая обладает достаточно высоким уровнем эффективности и надежности. Это отличный вариант для тех пользователей, которые хотят получить недорогой вариант за адекватные деньги и при этом не думать о том, что их накопитель не раскроет потенциал SSD в полной мере. И, конечно, приличная гарантия тоже играет важную роль.

Crucial 240 GB (CT240BX500SSD1)

В своё время компания Kingston пользовалась невероятной популярностью, приносила пользователям море удовольствие от надежности и низкой цены. Собственно, на текущий момент ситуация не изменилась, так как производитель продолжает выпускать достаточно качественные и недорогие продукты, среди которых обязательно стоит упомянуть накопитель Kingston с объёмом 240 гигабайт. Это отличное решение для ноутбука, так как в основе продукта лежит накопитель на памяти TLC, которая может и не является лучшей на рынке, но со своей задачей справляется просто отлично. Особенно это полезно в том случае, если вы планируете загружать и удалять много контента.При этом накопитель выполнен всё в том же форм-факторе 2.5", так что поставить накопитель в ноутбук не составит большого труда — нужно лишь будет снять тыльную панель, открутить винты и снять крепление накопителя, после чего заменить его на данную модель, закрутить крепление обратно и собрать ноутбук. Всё, теперь у пользователя есть более шустрый продукт с отличным набором функций и возможностей, почти моментальной загрузкой и прочими бонусами. Это действительно круто, особенно если учитывать, что пользователь при замене накопителя чаще всего даже гарантию не теряет. Да и данная модель порадует вас скоростью чтения и записи — в сегменте доступных моделей это одни из лучших показателей на рынке.

Toshiba 240 GB (TR200)

Компания Crucial нам тоже нравится своими достаточно доступными решениями, которые за вполне разумные деньги позволяют пользователю приобрести качественный продукт и совершенно спокойно заменить свой старый HDD на новый твердотельный накопитель. Это действительно сильно влияет на производительность системы и на то, как ваш ноутбук будет запускаться, работать с приложениями и файлами. Благо, у Crucial тоже есть хорошее решение для этой задачи — накопитель на 240 гигабайт отлично справляется с хранением всей нужной вам информации, при этом при желании пользователь вполне может приобрести себе больше памяти в таком же формате.Конечно, накопитель тоже представлен в том же форм-факторе, так что вы сможете его без проблем установить в любой ноутбук. Мы понимаем, что есть ноутбуки с поддержкой M.2-накопителей, но это скорее редкость, чем массовое правило, при этом стоимость таких накопителей чуть выше. Мы же считаем, что если вы хотите проапгрейдить свой компьютер и получить более высокую скорость при чтении и записи, то стоит смотреть в сторону моделей вроде Crucial 240 GB (CT240BX500SSD1). Они точно встанут в любой ноутбук, при этом скорости достаточно высокие, чтобы ноутбук загружался буквально за несколько секунд. И, конечно, стоимость у данной модели вполне адекватная.

Patriot Memory Burst 240 GB (PBU240GS25SSDR)

На рынке HDD компания Toshiba пользуется неплохим успехом у потенциальных покупателей по двум простым причинам — пользователям нравится надежность накопителя, подкрепленная хорошей гарантией, и низкая стоимость. На рынке твердотельных накопителей ситуация точно такая же — производитель выпускает модель с достаточно привлекательными характеристиками, пусть они почти ничем и не отличаются от прямых конкурентов. С другой стороны, это все равно достаточно быстрые накопители, которые отлично справляются со своей задачей и они раз в десять быстрее HDD, так что большего требовать не стоит.Отдельно хотелось бы похвалить производителя за хороший ресурс наработки на отказ — пользователь получает возможность купить накопитель и пользоваться его функциями в течение длительного времени. То есть, через год бежать за новым накопителем не придется, особенно если речь идет о каких-либо простых сценариях использования вроде игр или чего-то в таком духе. Оптимальным вариантом для ноутбука будет вариант на 240 гигабайт, но если у вас есть средства на больший объем, то, конечно, можно смело брать и приобретать — чем больше памяти, тем больше комфорта вы получите. В плане скорости, надежности и качества это одно из лучших решений на рынке за свою цену.

Завершать подборку лучших решений на рынке будет твердотельный накопитель Patriot Memory Burst 240 GB, который бывал у нас на обзоре и продемонстрировал свои возможности более чем явно. У данного накопителя тот же форм-фактор, что неудивительно, достаточно высокие скорости загрузки и чтения, при этом имеется весьма неплохой ресурс наработки на отказ. Это значит, что пользователь в течение длительного времени может пользоваться своим накопителем, активно загружать на него фильмы, музыку, игры и прочий контент, но сам накопитель при этом будет дальше справляться с поставленными задачами.Это важнейший параметр на самом деле — когда пользователь покупает накопитель, то он хочет получить устройство на длительный период активной работы. И данный диск вы сможете с удовольствием использовать года три как минимум, дальше всё уже зависит от того, насколько пользователь активно использует возможности продукта. За свои деньги это устройство просто отлично справляется с задачей быстрого запуска системы, хранения приложений и прочего контента, так что если нужна надежность и скорость — берите смело.