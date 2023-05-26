MSI поставит на Spatium M570 Pro PCIe 5.0 рекорд по скорости чтения и записи

Компания MSI готовится выпустить свой SSD под названием Spatium M570 Pro PCIe 5.0 — его вскоре должны показать на стенде на выставке Computex в Тайбэе на следующей неделе. Стоит напомнить, что недавно компания показала свой накопитель, способный демонстрировать скорости последовательного чтения и записи 12 000 МБ/сек и 10 000 МБ/сек соответственно. Но с тех пор, если верить инсайдерам, компания MSI смогла увеличить производительность накопителя, чтобы поставить рекорд по скорости. Последние результаты тестов производительности MSI из CrystalDiskMark показывают, что Spatium M570 Pro достигает почти 14 200 МБ/сек в последовательном чтении, а последовательная запись составляет немного более 12 000 МБ/сек. Это, безусловно, флагманский накопитель топового уровня, у которого просто нет конкурентов на самом деле. Впрочем, стоит понимать, что дело не только в том, насколько быстро записывает и читает накопитель — есть ещё множество параметров вроде температуры, на которые стоит обращать внимание.

Например, Spatium M570 Pro использует контроллер Phison PS5026-E26, который, как ожидается, появится в большинстве выпускаемых в этом году SSD с интерфейсом PCIe 5.0. Кроме того, передовой накопитель также использует NAND-память на 232 слоя и с интерфейсом 2,400 МТ/сек. Как и практически каждый SSD PCIe 5.0, который мы видели до сих пор, Spatium M570 Pro оснащён массивным радиатором и пластиной паровой камеры для поддержания стабильной производительности при нагрузке — без должного охлаждающего решения SSD PCIe 5.0 просто перегреваются и получить заветные рекорды уже не выйдет.
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