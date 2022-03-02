MSI представил материнскую плату MAG H670 Tomahawk WiFi DDR4

Intel дебютировала со своей линейкой материнских плат Socket LGA1700 с чипсетами Z690, а затем с чипсетами B660 и H610, но H670 казался неуловимым. Производители материнских плат постепенно запускают свои версии на базе H670, и MSI присоединилась к ним с платой MAG H670 Tomahawk WiFi DDR4. Плата очень похожа по дизайну на материнские платы серии MAG B660 Tomahawk, но с немного большим количеством интерфейсов и более широкой шиной чипсета. Ключевой особенностью, которая отличает H670 от B660, является 8-полосная шина набора микросхем DMI 4.0 по сравнению с 4-полосной шиной DMI 4.0 на B660.

Еще одно ключевое различие между H670 Tomahawk и B660 Tomahawk заключается в том, что слот PCI-Express x16 поддерживает Gen 5 на плате H670, но это связано с выбором дизайна MSI.

Еще одно ключевое отличие между наборами микросхем H670 и B660 заключается в том, что H670 выдает 12 нисходящих линий PCIe Gen 4, и MSI использовала это, чтобы предоставить два слота M.2 NVMe, подключенных к набору микросхем, с проводкой Gen 4 x4. Возможности подключения включают проводной сетевой интерфейс 2,5 GbE, управляемый контроллером Intel i225-V, модуль Intel AX200 WiFi 6 + Bluetooth 5.2 и 8-канальный HD-аудио, управляемый 12-летним кодеком Realtek ALC897. Компания не раскрыла цены.

Комментарии и отзывы MSI MAG H670 Tomahawk WiFi DDR4
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