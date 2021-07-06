MSI представила накопители M.2 серии SPATIUM

Компания MSI представила новую линейку твердотельных накопителей серии SPATIUM. В серию вошли модели M480, M470 и M370 в форм-факторе M.2 2280. Накопители можно устанавливать не только в ПК, но и ноутбуки. Накопители MSI SPATIUM используют флэш-память 3D NAND и кэш SLC, а также основаны на интерфейсе PCIe Gen 4 (кроме модели SPATIUM M370) с поддержкой NVMe 1.4. Модель M480 и M470 оснащены буфером кэш-памяти DRAM.

SPATIUM M480

SPATIUM M480 предлагает скорость чтения до 7000 МБ/с и до 6850 МБ/с скорость чтения. Накопитель представлен в варианте на 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

SPATIUM M470

Накопитель предлагает емкость 1 ТБ и 2 ТБ. Скорость чтения и записи достигает 5000/4400 МБ/с, соответственно.

SPATIUM M370

Данная модель использует PCIe Gen3 интерфейс. Представленные модели: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Скорость чтения составляет до 2400 МБ/с, а скорость записи 1850 МБ/с.
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