MSI представила накопители серии Spatium M480 Pro

Что касается скорости, накопители MSI Spatium M480 Pro обеспечивают скорость последовательного чтения до 7400 МБ/сек и последовательной записи до 6000 МБ/сек. Это значительно выше по сравнению с производительностью обычного накопителя Spatium M480 от MSI, который обеспечивает гораздо более низкую скорость обмена информации. С другой стороны, более высокая скорость напрямую связана с максимальной потребляемой мощностью до 9,5 Вт у M480 Pro, в то время как у оригинальной модели она составляет 6,6 Вт. Соответственно, накопитель хотя и даёт больше скорости, а многим потенциальным покупателям это будет крайне важно, на деле за скорость придётся заплатить энергопотреблением и, конечно, деньгами, так как Pro-версия куда более дорогая, чем оригинальная. Купили бы себе такой накопитель?