MSI представила накопители серии Spatium M480 Pro

Сегодня, 12 мая, компания MSI официально представила свои новые твердотельные накопители серии Spatium M480 Pro на базе интерфейса PCIe 4.0, которые могут похвастаться просто безумной скоростью записи и чтения данных, что, конечно, очень понравится многим пользователям, особенно геймерам. Естественно, как и другие модели из семейства Spatium M480 от MSI, накопители Spatium M480 Pro основаны на контроллере Phison PS5018-E18 и используют память 3D TLC NAND. Однако SSD-накопители M480 Pro обладают на 60% более высокой производительностью случайного чтения и записи при увеличении пикового потребления энергии на 44%. Похоже, компания переработала прошивку этих накопителей и возможно внесла изменения и в аппаратную часть.

Что касается скорости, накопители MSI Spatium M480 Pro обеспечивают скорость последовательного чтения до 7400 МБ/сек и последовательной записи до 6000 МБ/сек. Это значительно выше по сравнению с производительностью обычного накопителя Spatium M480 от MSI, который обеспечивает гораздо более низкую скорость обмена информации. С другой стороны, более высокая скорость напрямую связана с максимальной потребляемой мощностью до 9,5 Вт у M480 Pro, в то время как у оригинальной модели она составляет 6,6 Вт. Соответственно, накопитель хотя и даёт больше скорости, а многим потенциальным покупателям это будет крайне важно, на деле за скорость придётся заплатить энергопотреблением и, конечно, деньгами, так как Pro-версия куда более дорогая, чем оригинальная. Купили бы себе такой накопитель?