MSI выпускает твердотельный NVMe M.2 накопитель Spatium M390

Компания MSI объявила о выпуске высокоскоростного твердотельного накопителя линейки Spatium M390 использующего интерфейс подключения PCIe Gen 3 с поддержкой NVMe 1.4.

MSI Spatium M390 представлен емкостью на 500 ГБ и 1 ТБ. Накопители построены с использованием флэш-памяти 3D NAND высокой плотности, которая отличается высокой производительностью и надежностью. Модели обеспечивают быстрый доступ к данным, скорость чтения достигает 3300 МБ/с, а скорость записи до 3000 МБ/с.

В Spatium M390 используются функции для исправления ошибок данных, такие как LPDC ECC, AES256/TCG Pyrite и E2E Data Protection.

Форм-фактор накопителей M.2 2280 гарантирует широкую совместимость с большинством материнских плат представленных на рынке. На накопители Spatium M390 распространяется 5-летняя гарантия.

Доступность и стоимость накопителей MSI Spatium M390 не раскрыты.
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