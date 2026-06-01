Материнские платы GIGABYTE X870E и X870 AORUS INFINITY на COMPUTEX 2026

В рамках выставки COMPUTEX 2026 компания GIGABYTE отпраздновала 40-летие своего существования выпуском юбилейных материнских плат серий X870E и X870 AORUS INFINITY. Эти платы, созданные для самых современных процессоров AMD Ryzen™ 9950X3D2, предлагают невероятную производительность благодаря поддержке скоростей памяти до 11 400 МТ/с и инновационной технологии X3D Turbo Mode 2.0, которая использует искусственный интеллект для оптимизации работы. На рынке появились две модели материнских плат: флагманская X870E AORUS INFINITY NEXT, устанавливающая новые рекорды в области охлаждения и энергоснабжения, и X870 AORUS INFINITY, предназначенная для минимизации задержек оперативной памяти. Обе модели построены на базе X3D Turbo Mode 2.0 — уникальной технологии разгона от GIGABYTE, использующей искусственный интеллект.

В каждой плате установлен встроенный чип, который в режиме реального времени анализирует состояние системы и характер нагрузки. Благодаря динамической модели разгона, обученной на обширных наборах данных, данная технология оптимизирует производительность для каждого конкретного процессора. Флагманский X870E AORUS INFINITY NEXT объединяет передовые космические технологии и решения, применяемые в дата-центрах. В его конструкции используются термоинтерфейсы, заимствованные из ракетостроения, а также передовая 3D-печать металлом. Радиатор для M.2 с уникальной структурой AI Gyroid, изготовленный с помощью 3D-металлопечати, повышает эффективность охлаждения на 44% за счет увеличения площади теплоотвода. Модель X870 AORUS INFINITY поднимает на новый уровень скорость отклика памяти на платформе AMD X870.