Micron начала выпускает QLC память на базе 5210 ION NAND SSD

Micron представила первый в отрасли QLC SSD. SSD-накопитель 5210 ION использует 3D QLC NAND от Micron, имеющие на 33% более высокую плотность, чем TLC NAND предыдущего поколения.

Micron объявила о том, что первой в отрасли QLC NAND SSD уже поставляются. Это удивительный прорыв по двум причинам. Во-первых, в течение многих лет не было даже ясно, сможет ли QLC NAND быть построена. В то время как TLC NAND впервые начала поставляться несколько лет назад. Во-вторых, когда TLC впервые появились, сначала они были доступны только для обычных потребителей, и только через какое-то время появились в корпоративном сегменте.