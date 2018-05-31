Micron начинает поставки 5210 ION SSD с QLC NAND объемом до 7,68 ТБ

Micron объявила о отправке своих первых QLC 3D NAND SSD с 4 бит на ячейку, 5210 ION SSD. Используя 64-слойную структуру, новые 4 бит на ячейку достигают плотности 1 терабит (Tb) на кристалл.Новая 64-слойная технология NAND с четырьмя битами / ячейками позволяет создавать более плотную память в меньшем пространстве. Она также хорошо подходит для потребительских и клиентских вычислительных приложений, обеспечивая оптимизированные по стоимости решения для хранения данных и имеет на 33% большую плотность.

Micron 5210 ION представляет собой 2,5-дюймовый SSD (7 мм) с емкостью от 1,92 ТБ до 7,68 ТБ.Доступность Micron's 5210 ION SSD ожидается к осени 2018 года. Предполагается, что Micron будет применять свою технологию qlc для других продуктов на потребительском рынке.