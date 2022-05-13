Micron объявила выпуске твердотельных накопителях Micron 2300 и Micron 2210

Твердотельный накопитель Micron 2300 предлагает емкость от 256 ГБ до 2 ТБ. Скорость последовательного чтения достигает 3300 МБ/с и записи до 2700 МБ/с, соответственно.
Твердотельный накопитель Micron 2210 представлен в версиях с объемом от 512 ГБ до 2 ТБ. Накопитель обеспечивает кэш-память с большей устойчивостью к записи и производительностью благодаря инновационному ускорению динамической записи, оптимизированному для архитектуры QLC. Скорость чтения накопителя достигает 2200 Мб/с, а скорость записи 1800 Мб/с.