Microsoft Edge перестанет поддерживать Manifest V2

Браузер Microsoft Edge прекращает поддержку платформы расширений Manifest V2, из-за чего популярный блокировщик рекламы uBlock Origin и другие аналогичные расширения столкнутся с теми же ограничениями, что и в Google Chrome. По данным Microsoft, в магазине дополнений Edge сейчас остаётся всего 58 расширений со значительным количеством пользователей, которые используют MV2, так что шаг выглядит логично. При этом только три из этих расширения не имеют версии на более новой платформе MV3. Пользователи таких расширений смогут перейти на альтернативные блокировщики рекламы, например uBlock Origin Lite. Другой вариант — выбрать браузер с сохранённой поддержкой MV2. Например, Opera пока продолжает поддерживать существующие расширения на этой платформе и обещает делать это до тех пор, пока это технически целесообразно. Ещё одним вариантом остаётся Firefox.

Начиная с этого месяца Microsoft постепенно начнёт отключать оставшиеся расширения MV2 по умолчанию. Перед отключением пользователи получат уведомление и рекомендации перейти на доступные версии расширений для MV3. Сначала изменения затронут тестовые каналы Canary, Dev и Beta, после чего постепенно распространятся на стабильную версию Edge. Microsoft рассчитывает завершить переход всех пользователей на расширения MV3 к концу 2026 года. Это неприятное нововведение, но, с другой стороны, оно было вполне ожидаемо. Всё же Microsoft разрабатывает браузер на движке Google.